Kaubanduskeskustesse naasnud ostlejad on tõstnud jaekettide müügitulu üsna eelmise aasta taseme lähedale

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste ütles, et kui aprillis vähenes müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15%, siis mais aeglustus müügitulu langus märgatavalt. „Peamine põhjus müügitulu languse aeglustumisel oli see, et inimesed said alates 11. maist taas kaubanduskeskuseid külastada,“ lisas Tiigiste.

Tööstuskaupade kaupluste müügitulu vähenes eelmise aasta maiga võrreldes 3%. Enim ehk poole võrra langes müük apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes. Tekstiiltoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes vähenes müügitulu 22%, muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajades) 16% ning kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi (kioskites, turgudel, otsemüügil) 15%.

Müügitulu suurenes eelmise aasta maiga võrreldes majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes. Samuti kasvas see muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ning nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade, lillede, istikute ja muuga ning posti või interneti kaudu kaupu müüvates kauplustes.

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu vähenes eelmise aasta maiga võrreldes 6%. Toidukaupade kaupluste müügitulu aga suurenes 4%. Aprilliga võrreldes suurenes mais jaekaubandusettevõtete müügitulu 22%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal oli kasv 9%. Selle aasta esimese viie kuuga vähenes jaekaubandusettevõtete müügitulu eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1%.