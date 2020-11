Kaubanduskoda Eestis: töökohapõhine väljaõpe leevendaks tööjõuprobleeme paljudes valdkondades

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti esinduse juhi Tarmo Mutso sõnul maksaks Eestil nii mõndagi pika kogemusega Saksa väljaõppesüsteemist üle võtta. „Seal toimub 70 protsenti väljaõppest töökohal ning vaid 30 koolides, mis võimaldab inimesel hinnata töö sobivust ja tõelist huvi selle vastu. Ühtlasi saavad ettevõtted tööjõupuuduse tingimustes arendada oma järelkasvu. Õppeasutusest saadavatest baasteadmistest jääb teadagi väheks, seega on vaid loogiline alustada oskuste rakendamisega juba õpingute ajal," märkis Mutso. Mutso lisas, et antud mudel toimiks nii oskustöö kui kontoritöö elukutsete puhul.

Saksa väljaõppesüsteem on kinnitanud, et samaaegne koolis ja tööl käimine toob kooli töökohale lähemale õppimisest saab nii tööelu igapäevane osa. Enamikel positsioonidel on tänapäeval vaja pidevalt juurde õppida, näiteks automaatikud peavad tutvuma uute toodete ja programmidega, raamatupidajad seadusandlusega. Töökohapõhine integreerituna kooliõppesse hoogustaks seda harjumust ja suurendaks tööjõu konkurentsivõimelisust veelgi kõigis valdkondades.

Koostöös Saksa Suursaatkonnaga korraldatava konverentsi kavas on Saksa ekspertide ülevaade Saksamaa töökohapõhise õppe süsteemist, kogemustest ja näidetest, kuidas saab Saksamaa mudelit teistes riikides kasutada. Ürituse lõpetab Eesti kutsehariduse ekspertide ja tööandjate poodiumdiskussioon töökohapõhise õppe teemal. Konverentsil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine läbi Saksa-Balti Kaubanduskoja kodulehe.

25 aastaga on Saksa-Balti Kaubanduskoda kujunenud üheks suurimaks ja tugevaimaks ettevõtete esinduseks Baltimaades. Oma ligi 450 liikmesettevõttega pakub koda suurepäraseid koostöövõimalusi Saksamaa ja kolme Balti riigi ettevõtetele. Saksa-Balti Kaubanduskoda on osa ülemaailmsest Saksa väliskaubanduskodade (AHK) võrgustikust enam kui 90 riigis ja 130 asukohas.