Kaubanduskoda nõudlikus pöördumises valitsusele: ettevõtjad tahavad viivitamatult infot piirangutega seotud toetusmeetmete kohta

"Juhime tähelepanu sellele, et alates 12. detsembrist Ida-Virumaal ning alates 28. detsembrist Harjumaal kehtivad piirangud takistavad oluliselt arvestatava hulga ettevõtjate äritegevust," ütleskaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman valitsusele saadetud pöördumises.

Kuigi kaubanduskoda peab neid piiranguid igati mõistlikuks ja vajalikuks ka seda, et valitsus plaanib hüvitada vähemalt osaliselt ettevõtjatele tekkinud või tekkiva kahju, siis rõhutab Luman, et samas on piirangutest mõjutatud ettevõtjad hetkel teadmatuses, kas ja kui suures ulatuses võimalikud toetusmeetmed rakenduvad. "Seetõttu on neil keeruline teha ka tulevikku puudutavaid otsuseid," rõhutas kaubanduskoja juhatuse esimees.

Ta tõi välja, et seaduse kohaselt tuleb ka piirangutest mõjutatud ettevõtjail jätkuvalt täita neilt oodatud hoolsuskohustust ning hinnata majandustegevuse jätkusuutlikkust ja makseraskuseid ning esitada põhjendatud olukorras viivitamatult pankrotiavaldus. "Olukorras, kus äritegevus on peatatud, käivet ei teki ning piirangute korduva pikendamise tõttu on ebaselge ka nende lõplik kestus, on ilmne, et püsiva maksejõuetuse tekkimine on tõenäoline," sõnas Luman.

Kaubanduskoja hinnangul tuleks piirangute kehtestamisele järgnevalt anda viivitamatult ka konkreetsed selgitused võimalike toetusmeetmete kohta (juhul kui neid on plaanis võimaldada). "Arvestades pandeemia senist kestust ning juba kevadel rakendatud meetmeid ning rakenduspraktikat, ei peaks uute ja vajadusel ka ajakohastatud meetmete väljatöötamine ja rakendamine enam niivõrd ajamahukas olema," rõhutati pöödumises.

Ka ütles Luman, et samuti tuleks arvestada, et kuigi vaktsineerimise alustamine on positiivne areng võitluses pandeemiaga, jõuab selle reaalne mõju kätte siiski kuude pärast, mis suure tõenäosusega tähendab, et tänased piirangud võivad enne olukorra stabiliseerumist veelgi laieneda ja pikeneda.

"Uute ja laienevate piirangute valguses on aga äärmiselt oluline, et samaaegselt oleks võimalik anda ka selge sõnum majandusmõjusid leevendavatest meetmetest ning neid ka reaalselt ja viivitusteta rakendada," sõnas ta, toonitades veelkord, et valitsus on viiruse teisest lainest ja selle pikast kestusest olnud teadlik juba kevadest.