Kaubanduskoja juht Toomas Luman loetles üles ettevõtjate mured ja rõõmud

Järgneb Toomas Lumani kõne täismahus:

Kaubanduskoja asutamisest täitub tänavu 94 aastat. Kaubanduskojal on täna (06.11.2019) täpselt 3394 liiget. Koja liikmete panus riigikassasse moodustab jätkuvalt umbes 40% maksutuludest ning samuti on meie liikmete osatähtsus Eesti majandusest ligemale 40%. See näitab, et meie liikmed on majanduses väga aktiivsed ning moodustavad olulisima osa Eesti ettevõtlusest. Liikmeskonna stabiilne kasv annab tunnistust sellest, et meie tegevus, olgu see siis ettevõtjate abistamine läbi asjakohaste teenuste või kaasarääkimine ettevõtluspoliitikas, on jätkuvalt kõrgelt hinnatud. Tänan selle usalduse eest kõiki meie liikmeid!

Kaubanduskoja üks peamisi ülesandeid on mõjutada ettevõtluskeskkonda, sellega seotud poliitikaid ja õigusloomet nii, et ettevõtlus Eestis areneks. Seoses sellega tooksin välja mõned märksõnad, mis meid rõõmustavad või murelikuks teevad.