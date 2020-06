Kaubanduskoja juht: valitsus loob kiirustades tarbetut seadusandlust, mis probleemide lahendamise asemel tekitab neid juurde

Eilsel üldkoosolekul kinnitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 2019. aasta majandusaasta aruanne, kust selgub, et koda esindas 2019. aastal ettevõtete huve riigi ees 130 korral, millest ettevõtetele kriitiliselt olulisi teemasid oli 25. Kasvu jätkas ka koja liikmete arv - 2019. aastal liitus kojaga 150 uut liiget, kasvatades liikmeskonna ligi 3400 liikmeni, kellest 51% on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas 2019. aastat kirjeldades, et kojal oli hea aasta ning positiivsena võib näha ka ametkondade soovi kaasata ettevõtjaid senisest rohkem seadusloomesse ning seda laiemalt kui ainult ettevõtlusteemadel. "Kuigi nägime kaasamise vaikset kasvu, on veel palju arenguruumi just selle kvaliteedi ja sisukuse osas, sest valitsus on hakanud kiirustades looma seadusandlust, mis tihti on tarbetu ning ei lahenda olemasolevaid probleeme, vaid loob neid juurde. Siin täidame sageli ka opositsioonile mõeldud rolli," ning lisas, et tekkinud kriisiolukorras on kvaliteet ja sisukus eriti tähtsad, sest mõjutavad otseselt kriisist väljumist.

Möödunud aastal räägiti väga palju maksudest ja sellest, kuidas tõsta riigieelarve tulusid, kuid kuludest ei soovinud keegi rääkida ning nüüd oleme olukorras, kus kulude ülevaatamisest ei pääse. "Väga hea majanduse juures oli meil raha eelarvest puudu, kuid mis saab nüüd, kui tulud langevad? Loodetavasti ei tähenda see maksukoormuse kasvu, mis halvendab igal juhul meie ettevõtjate konkurentsivõimet ja atraktiivsust," sõnas Palts.

Ettevõtjatele kriitiliselt olulisi teemasid oli 25

2019. aastal oli mitmeid ettevõtjatele tähtsaid teemasid. Justiitsministeeriumi tellimusel valmis dokument, mis sisaldas sadu ettepanekuid äriseadustiku muutmiseks. Kaubanduskoda oli vastu mitmele plaanitavale muudatusele ning nende selgitamiseks kohtusime ka justiitsministriga.

Töötamiseks mõeldud elamisloa kvoodi suuruseks oli algselt vaid ca 650 luba ning elamisluba töötamiseks plaaniti anda üksnes viies valdkonnas. Kaubanduskoja ja teiste osapoolte vastuseisu tõttu loobus ministeerium algsest ettepanekust ning valitsus võttis vastu otsuse, et 2020. aasta sisserände piirarv on 1314 ehk ühe võrra väiksem kui 2019. aastal. Ettevõtjad kasutavad üha enam renditööjõudu ja lühiajalise töötamise võimalusi, kuid jätkuvalt on puudu laiapindne vaade, mis arvestaks majanduse, lõimimise ja julgeoleku küsimustega.