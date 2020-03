Kaubanduskoja üleskutse: ettevõtja, anna teada tekkinud murekohtadest seoses välistööjõuga

Kaubanduskoda saatis oma liikmetele täna järgmise pöördumise:

"Hea ettevõtja!

Kui Teie ettevõttel on hetkel probleeme seoses välistööjõuga, siis andke sellest tänase päeva jooksul kaubanduskojale teada. Eelkõige ootame tagasisidet selle kohta, millist välistööjõudu ja miks on vaja Teie ettevõttel Eestis hoida ning millist tööjõudu on vaja Eestisse sisse lubada ning miks.

Tagasisidet saate anda veebiküsitluse teel https://www.surveygizmo.com/s3/5509657/Anna-teada-milliseid-v-list-tajaid-vajab-sinu-ettev-te-praeguses-olukorras või saates oma vastuse meilile marko@koda.ee.

Kaubanduskoda edastab ettevõtete vastused tänase päeva jooksul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Siseministeerium kasutab Teie tagasisidet välistööjõuga seotud leevendusmeetmete välja töötamiseks."

Esmaspäevasel valitsuse pressikonverentsil tõstatas siseminister Mart Helme teemaks välistööjõu küsimuse just selle nurga alt, et Eestis võib tekkida kiirelt tööjõu põud, kui tuhanded - eelkõige Ukrainast pärit - töölised ei pääse enam Eestisse. "Ja see on kindlasti üks nendest momentidest, mida me arutame ja arvestame, kui me peame nõu, kuidas majandusolukorras käituda, missuguseid leevendusi teha, mida teha ja kuidas suunata tööjõudu, mis kusagilt jääb üle ja kusagilt tuleb puudu," rääkis Helme.