Kaubanduskokkulepe võib visata naftahinna üles

Samas võivad naftakartelli tegevuse välised arengud mõjutada nafta hinda, eelkõige siis kaubanduskõnelused USA ja Hiina vahel.

„Kui näeme tegevust kaubandussõdade lahendamisel ja nafta nõudlus on tugev, siis nafta hinnal on kõvasti tõusuruumi tänavu ja tuleval aastal,“ ütles Energy Aspectsi peanaftaanalüütik Amrita Sen CNBCile. „Kui nõudlus kasvab kasvõi miljoni barreli võrra ööpäevas, siis me võiks vaevata näha ka 75 dollarilist kõrgemat nafta barrelihinda, kuna füüsilise naftaga on turul jätkuvalt kitsas.“

Täna langes nafta hind kergelt. USAs langes WTI naftasordi hind 0,2 protsenti, 58,95 dollarini. Londonis langes brenti nafta hind 0,2 protsendi võrra 64,92 dollarini.