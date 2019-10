Kaubandussõda läheb uuele tasemele. USA kehtestab Euroopale tollitariifid

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS 2

Oliivipuu Hispaanias Ronda lähistel Foto: Scanpix/ Reuters

Et Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO andis õiguse USAle, et Euroopa Liit on ebaõiglaselt soodsate laenudega toetanud Airbusi lennukitootmist, sai USA õiguse kehtestada kuni 7,5 miljardi dollari väärtuses Euroopa kaupadele tollitariife.