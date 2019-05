Kaubandusvolinik hoiatas: "tariifimees" Trump lööb EL-i valusalt

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström hoiatas esmaspäeval EL majandusministreid, et nad oleks valmis USA presidendi Donald Trumpi plaaniks lajatada Euroopa kaupadele miljardite eurode ulatuses tollitariife. Taas on ka üleval kümneid aastaid tuha all hõõgunud Airbusi subsideerimise teema.

Ruumis viibinud kolm ametnikku rääkisid, et Malmström hoiatas, et USA keeldus läbirääkimistest lennundussubsiidiumite osas, mistõttu Washington soovib minna edasi tariifide kehtestamisega, mis muuseas on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO reeglitega.

Kuigi WTO leidis, et mitte ainult Airbus, vaid ka USA konkurent Boeing on saanud ebaseaduslikku riigiabi, on USA jõudnud Airbusi asjas kaugemale.

Washington teatas aprillis, et soovib vastumeetmena kehtestada 21 miljardi dollari väärtuses Euroopa toodetele tollitariife. Selgus peaks saabuma juulis.

Ohus on Hollandi Gouda ja Edami juustu, Prantusmaa veinide ja Hispaania oliiviõli eksport USAsse.