Kaunid omatehtud vaateaknad tõid jõulu teisel pühal pisikesse Kesk-Eesti asulasse rekordarvu külastajaid

„See on rohkem kui paljudel maakonna turismiobjektidel aasta jooksul. Isegi kui oletada, et pooled inimesed on maakonnast pärit. Nüüd tuleb meil mõelda, kuidas kõik muuseumid, kohvikud, külastuskeskused ka oma osa siia sõitnutest saavad,” märkis neli aastat tagasi, 2017. aastal algatuse ellu kutsunud Lauri Läänemets.

Eilse seisuga oli Väätsa rahvamaja ja selle lähedal oleva kohviku jõuluteemalisi vaateaknaid külastatud rohkem kui 10 000 korda. Populaarseimad olid jõulupühad, kus ainuüksi 26. detsembril käis vaatamas 1108 inimest, märkis Läänemets sotsiaalmeedias tehtud postituses. Tema sõnul käib jutt inimestest, kes kogu päeva jooksul Väätsa rahvamaja juurest läbi käisid.

„Sügav kummardus kõigi teie ees, kes te aknaid meisterdasite sellel ja varasematel aastatel või nende ja jõuluturu tegemist toetasite!” kiitis algatuse eestvedaja.

„Alguses oligi, et siin (viipab Väätsa rahvamaja akende poole – S. L.) oli mõni aken ja see oligi kõik, aga seekord meil oli niimoodi, et tahtjaid oli rohkem kui aknaid – ta on väga mõnusalt tõmmanud kogukonna käima,” rääkis Läänemets Ärilehe 25. detsembri loos.

Kõik Väätsa rahvamaja ja selle lähedal asuva kohviku vaateaknad ongi kogukonnaliikmete endi poolt vabatahtlikkuse alusel tehtud „Selle võlu ongi selles, et tulevad väga erinevad aknad,” sõnas algatuse eestvedaja.

Kui veel eelmisel aastal oli vaateakende kujundajatel ja tegijatel mõningad piirangud, mida seadis aknalaua laius, siis sel aastal ehitati iga akna juurde eraldi puidust karkass, mis võimaldas oluliselt loovamalt akna kujundamisele läheneda, sealhulgas ka kogu akna soovi korral ära katta. „Ütleme nii, et see pilt, mis sel aastal avaneb, on hoopis teine, kui eelmistel aastal – inimestel avanes uus võimalus oma fantaasia väljendamiseks,” rääkis Läänemets.

Nende 45 vaateakna tegemisel – mida huvilised saavad sel korral uudistada novembri lõpust kuni 6. jaanuari südaööni –, on sisuliselt kõikvõimalikud kogukonnaga seotud organisatsioonid kaasa löönud.

Vaateakende kõrval on traditsiooniks saamas ka kohalik jõuluturg, mis sel aastal sai küll ainult kaks korda aset leida, 20. detsembriks plaanitud turg jäi juba koroonaviiruse leviku tõttu ära. „Muidu oleks kolmanda jõuluturu jaoks valminud ka väike laste karussell, aga me teeme ta hiljem, natuke soojemal ajal valmis,” rääkis Läänemets.