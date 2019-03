Kaupalehti: Halb teenus peletab soomlased Eestist

Eesti kaotab turiste, sest pole üle saanud nõukogulikust suhtumisest töösse, rahasse ja klientidesse, kirjutas Kaupalehtis teravate väljaütlemistega tuntud Soome ajakirjanik Sami Lotila.

Eestit tundvate soomlaste sõnul kõigub Eesti teeninduskultuur ühest äärmusest teise, kuid eestlased ise probleemi ei näe.

Teenuste vilets tase Eestis on arvatavasti üks põhjus, miks soomlased vähendavad dramaatiliselt reisimist Eestisse.

Kas see tuleb kultuurilistest erinevustest, mis tähendab, et Eestis ja Soomes hinnatakse teenindust erinevalt? Soomlane ootab, et temaga räägitakse ja teda nõustatakse, eestlane seevastu ihkab suhtlemises anonüümsust ning ammutada ise teavet internetist.

Juha Rantanen, kes on olnud Tallinna mitmete restoranide peakokk ja esinenud Eesti televisioonis nö Eesti Gordon Ramsayna, ütleb, et Eesti turismiäri dekoratsioonid on tihti väga ägedad. See, kuidas Eestis on turismi investeeritud, peegeldub ennekõike sanitaarsõlmede ilusates interjöörides.

Kuid need stseenid, mida dekoratsioonide taustal mängitakse, jätavad kõvasti soovida.

Nõukogude Liidu pikk jälgi