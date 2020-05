Kauplused müüvad karistamatult puskariaparaate. Probleemiga ei tegeleta enne, kui tekivad metanoolimürgitused

Tavalise 9-korruselise paneelmaja keldris Lasnamäel tegutseb juba kaheksa aastat kauplus, kust algaja puskariajaja võib soetada kõik vajaliku: filtrid, meskisegud ja laia valiku puskariaparaate. Siit leiab kõik vajaliku džinni, konjaki ja isegi absindi valmistamiseks, ja kui te head nõu vajate, on naeratav müüja rõõmuga valmis teile oma kaupa tutvustama, vahendab saadet ERR-i uudisteportaal.

"Igas suuremas asustatud punktis on vähemalt üks inimene, kes sellega raha teenib. Võimalik, et isegi kaks: üks valmistab, teine müüb," lausus piiritusetootja Estonian Spirit juht Sven Ivanov.

Selles poleks midagi kummalist, kui alkoholiseadus ei keelaks puskariaparaadi omamist. Isegi muuseumid peavad sellise eksponaadi jaoks spetsiaalse loa saama. Lasnamäe kaupluses säravad nende poleeritud pinnad takistamatult vastu kõigilt riiulitelt.

"Kui me paneme vormi selga, läheme poodi ja küsime, mis aparaadid need on, võib müüja meile öelda, et need on seadmed vee destilleerimiseks. Meil võib minna vaidluseks," selgitas maksu- ja tolliameti juhtivinspektor Kristjan Haugas, miks aparaatide müümist nii raske keelata on.

"Kui meil tekivad metanoolimürgistused, inimesed hakkavad haiglasse sattuma, siis tuleb tõesti sellele küsimusele veidi rohkem tähelepanu pöörata," nõustus Kristjan Haugas.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.