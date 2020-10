Kaupmees jõuluturu ärajäämisest: kui turiste ei ole, siis pole mõtet seal olla

„Keeruline on seisukohta võtta. Ühtpidi võib mõelda, et jama küll. Aga teistpidi me ei tea, mida november ja järgmised kuud toovad viiruse mõttes. Teadmatust on palju," kommenteeris ta.

Loov Organic on üle kümne aasta käinud Tallinna vanalinna jõuluturul kaupa müümas. Ettevõte asutati 2008. aastal ja sellest ajast on oldud ka igal aastal jõuluturul väljas.

Eelmisel nädalal kirjutas ERR, et traditsiooniline jõuluturg jääb viiruseohtu silmas pidades ära. Selle asemel otsib linn koostööd vanalinna käsitöömüüjate, restoranide ja ühiskondlike hoonete pidajatega, et hajutada jõulumüüki ja jõulusündmusi erinevate kohtade vahel.

Müügiputkasid tänavu jõulude ajal Raekoja platsile ei tule, kinnitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

„Kui me mõtleme eelmistele aastatele ja putkadele - 27 erinevat müügikohta siin ilusal platsil. Me ei suuda sellega tagada inimestele hajutatust," ütles Haukanõmm.

Vegmann ütles Ärilehele, et tavaliselt moodustasid üle poolte jõuluturu külastajatest turistid, nendest suurem osa Soomest ja Venemaalt. „Kui turiste pole, siis pole seal mõtet olla," sõnas ta

„Korraldajal oli vist plaan turgu väiksemas mahus teha, aga otsustasime ise ka, et ei osale. Nägime, et riske on liiga palju," rääkis Vegmann. „Ma ei pane seda otsust pahaks ega kritiseeri."

12 aastat tegutsenud ettevõttele on koroonakriis aga pigem hästi mõjunud. Tegevjuhi sõnul on inimestel tekkinud suurem huvi tervislike toodete järele. Ettevõtte müüginumbrid on pigem kasvanud. „Ekspordiga oleme rahul. Inimeste teadlikkus tervislikust toidust on kasvanud. Inimesed pööravad tervisele ja immuunsuse tõstmisele rohkem tähelepanu. See on meie vastu rohkem huvi äratanud," lisas ta.

Loov Organicu käive ulatus mullu üle 2,2 miljoni ja kasum oli ligi 160 000 eurot.