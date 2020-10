„E-poe komplekteerijad ja müügisaali kauba paigutajad on populaarsed ametikohad. Aga suurtesse toidupoodidesse on ikka raske kassapidajaid leida,” ütleb Peil. Tema sõnul on üks põhjus ametikoha negatiivne kuvand ühiskonnas.

Koroonapandeemia alguses elati oma pahameelt klienditeenindajate peal välja. „Ma arvan, et hirm ja teadmatus oli suur ning seda elati teiste peal välja,” märgib Peil.