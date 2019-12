Kaupmeeste liiduga liitusid kolm väga huvitavat ettevõtet

Brightspark on kodumaine ettevõte, mis arendab kaubandusele muuhulgas tooteinfo ja e-poe rakendusi. Strongpoint on kaubanduslahendustele spetsialiseerunud rahvusvaheline ettevõte, kes tegutseb nii füüsiliste kui digiteenuste pakkujana. FoodDocs on Eesti firma, kes tegutseb toiduohutuse dokumentatsiooni ning enesekontrolliplaanidega.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil tõdes, et tänapäevane kaubandus on tehnoloogiamaailmaga tihedalt läbi põimunud ning ettevõtete digitaliseeritus ja targad lahendused võidavad üha enam turgu. "Tehnoloogiaettevõtete teadmised ja kogemused ka teistelt turgudelt annavad kindlasti Kaupmeeste Liidu ühisprojektidele ja aruteludele palju juurde," märkis Peil.

Ühtlasi valis Kaupmeeste Liidu juhatuse esimehe, kellena jätkab neljandat ametiaega Raul Puusepp, Kaubamaja Grupi juhatuse esimees.

Kaupmeeste Liit on asutatud 1996. aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süvendamisel. Kaupmeeste Liitu kuulub kokku 59 liiget. Liitu kuuluvad jaekaubandusettevõtted omavad 80% toidu- ja esmatarbekaupade turust. Liidu liikmeskonda kuuluvad ka rõivaste, ehitusmaterjalide, elektroonika ja muude tootesegmentide müüjatest turuliidrid, juhtivad hulgimüüjad ning kaubanduskeskused ja muud kaubandusvaldkonnas tegutsevad suuremad ettevõtted.