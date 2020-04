Kaupmeeste liit: lähinädalatel jääb tööseisakule 25 000 inimest

1. Vabastada kaubandussektori töötajad ajutiselt (vähemalt aasta lõpuni) sotsiaalmaksust.

2. Töötukassa tänased toetusmeetmed ei kata suures osas graafikute põhjal töötavaid kaubandustöötajaid. Poodide töötajatele sobilik erimeede oleks puuduva töökoormuse riiklik kompenseerimine selles mahus, mida tööandja ei suuda tagada. Näiteks kui tööandja suudab pakkuda vaid 70% tavapärasest töökoormusest, siis ülejäänud palga kataks riik. See aitaks vaid neid ettevõtteid, kes püüavad inimeste töökohti alles hoida.

3. Lubada fikseeritud töötundide asemel sätestada lepingus töötundide vahemikku, näiteks 70-100% koormusega tööd. See soodustaks töölepingu alusel töötamist ning seega pakuks suuremat kaitset teenindussektoris, kus paljud inimesed on täna kaitseta käsunduslepingute tõttu, ning võimaldaks ettevõtetel tänu suuremale paindlikkusele hoida rohkem inimesi tööl ja vältida koondamisi.

Toetused tegutsemispinna säilitamiseks

4. Pakkuda kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et rentnikule kompenseeritakse riigi poolt rendileandja poolt tehtud soodustusega sama suur osa (kuni 25%-se laeni). Ehk siis, näiteks, kui rendileandja teeb 25%-se rendisoodustuse, siis riik kompenseerib rentnikule veel täiendavalt 25% rendist ja rentniku lõplikuks kuluks kujuneb 50% algsest rendist. Oluline on, et rendialandustoetuse meede rakendub ainult juhul, kui soodustuse teeb ka rendileandja ning seejuures säilib kaupmehe omaosalus. Omaosalus tagab, et edasi tegutsevad elujõulised ettevõtted. Meede peaks kehtima mistahes rendisuhetes ja mitte piirduma kaubanduskeskuste rentnikega.

5. Võimaldamaks kinnisvaraarendajatel teha rentnikele rendialandusi külmutada mingiks ajaks pankade laenulepingutest seda takistavad klauslid (kohustuslikud suhtarvud: kohustus hoida laenuteenindamise kattekordaja teatud määras, omakapitali ja koguvara suhe jne; hüpoteegipidaja eelnev nõusolek, kui tehakse selliseid tehingud, mille tulemusel võib väheneda koormatud vara väärtus; jne). Täna on enamikel kinnisvaraomanikel pankadega sõlmitud lepingutes sees punktid, mis teevad sisuliselt võimatuks üürnikele rendisoodustuste tegemise ilma panga sanktsioonide alla sattumiseta. Kui pangad neist klauslitest ei loobu, takistavad nad aktiivselt kaubandust kriisist väljumast.