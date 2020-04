Kaupmeeste liit sai liikmetele hunniku maske, Grossi kett on aga mures

„Täname riiki abi eest. Kaubandustöötajad tegutsevad samuti iga päev eesliinil ja hoolitsevad selle eest, et toit ja teised eluks hädavajalikud kaubad oleksid Eesti inimestele kättesaadavad. On väga tänuväärne ja hea, et neid toetatakse isikukaitsevahenditega ka riigi poolt," ütles Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.

Maskid saadi kätte kolmapäeval ning nende jaotamine algab täna. Vastavalt Kaupmeeste Liidu ja Rahandusministeerumi vahel sõlmitud lepingule saavad maskid liidu liikmesettevõtted.

Terviseamet ja Rahandusministeerium on kinnitanud, et maskid vastavad ELi kirurgimaskidele antud nõuetele ja kõik kvaliteedinõuded on täidetud.

„Kogu kaubandussektori reaalne vajadus on 120 000 maski päevas ja seda eeldusel, et maskid on vaid müüjatel ja neid vahetatakse neli korda päevas, nädalane vajadus on seega 500 000 maski," lausus Peil. „Loomulikult hoolitsevad ka kaubandusettevõtted ise oma töötajate kaitsmise eest. Kui riik soovib aga maskide laiemat kasutamist soodustada, on täiendav tugi siiski väga teretulnud ja vajalik. Loodame ka edaspidi riigiga head koostööd teha."

Kaupmeeste Liit ühendab üle 80% Eesti toidukaubandusest ja mitmeid teisi kauplusi ehituspoodidest lillepoodide ja kaubanduskeskusteni. Liitu kuuluvad ettevõtted annavad tööd enam kui 18 000 inimesele.

OG Elektra nõuab aru

OG Elektra ehk Grossi Toidukaubad on saatnud rahandusministeeriumile kirja, kus tunnevad muret selle üle, kes tagaks maskid nende töötajaile, kes samuti töötavad eesliinil. Eesti maapiirkondades tegutseb teisigi kauplusi, mis ei ole liidu liikmed.

"Meie andmetel on Rahandusministeerium eraldanud Eesti Kaupmeeste Liidule eesliini töötajate tarbeks 120 000 kaitsemaski.

Kuna on mitmeid väiksemaid kaupmehi ja kette, mis ei kuulu Eesti Kaupmeeste Liitu, nagu ka AS OG Elektra (Grossi Toidukaubad, kus on 1400 eesliini töötajat), siis meieni ei ole jõudnud mingit infot, kas kaitsemaskid jagatakse ainult Kaupmeeste Liidu liikmetele või eraldatakse neid ka mitteliikmetele.

Väikekauplused eraldatud maakohtades on väga olulised kohalikule kogukonnale ja nemadki väärivad kaitsemaskide eraldamist.