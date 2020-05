Kaupmeeste liit selgitab: kellele ja mis alusel rendimaksete toetust jagatakse

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on toetust ja selle detailide avalikustamist pikalt oodatud, mistõttu on oluline kiiresti kaupmehi täpsetest tingimustest teavitada. "Toetust saab taotleda läbi EAS-i, seega palume kõigil kaupmeestel pöörduda oma küsimustega järgmise paari nädala jooksul EAS-i poole. Nende kodulehele riputatakse üles ka taotlusvorm ning nõutavate dokumentide nimekiri. Toetuse taotlusi saab esitada juuni lõpuni, aga soovitame taotlused esitada pigem juba juuni alguses," juhendab Peil.

Kaubandusettevõtete kaks suurimat kuluallikat on töötajate palgad ja pindade rent. Seetõttu tegi Kaupmeeste liit Vabariigi Valitsusele ettepaneku toetada kaubandussektorit kriisiajal nii töötajatele suunatud abimeetmetega kui kuue kuu rendimaksete toega. Valitsus leidis hetkel võimaluse toetada kauplusi ühe kuu rendimaksetega, kuni veerandi üürisumma ulatuses. "Kaupmeeste Liidu poolt täname rahandusministrit ja tema meeskonda hea ja konstruktiivse koostöö eest abimeetme taotlemisel. Loodame koostöö ja hea tahte jätkumisele, sest sektor on suur ja olukord on väga keeruline," märkis Peil.

Turuosalistel on palju küsimusi selle kohta, mis perioodi eest, mis alustel ja kellele toetust makstakse. Seega toob Kaupmeeste liit omalt poolt välja võtmefaktid: