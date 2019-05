Kaupmeeste uus mure: šoppajad ostavad riideid ainult Instagrami piltide jaoks ja viivad siis tagasi

Krediitkaardifirma Barclaycard uuringu kohaselt kinnitab igast kümnest Briti ostjast üks (9%), et soetab riideid vaid sotisaalmeedia fotode jaoks. Kui selle päeva väljanägemine on jäädvustatud ja veebiavarustes avaldatud, tagastavad nad riided poodi, kirjutab Quartzy.

2002 täiskasvanu seas läbi viidud uuring näitas, et kõige tõenäolisemalt teevad seda 35-44 aastased ostjad, seejuures edestavad mehed siin naisi. Nagu öeldud, uuringusse teismelisi ei kaasatud.

Uuringu läbiviijad tõdevad ka, et paljude jaemüüjate uus pakkumine, kus inimesed peavad tellimuse eest tasuma alles siis, kui on saanud rõivad kodus proovida, on uuele trendile kaasa aidanud.

Sotsiaalmeedia on loonud olukorra, kus isikliku brändi eest peavad eest seisma mitte ainult kuulsused, vaid ka täitsa tavalised inimesed, ning mitmetel fotodel ühe rõivastusega poseerimine ei tule enam kõne alla.

Osa brände pakuvad toodangut spetsiaalselt Instagrami šoppajate jaoks, näiteks Fashion Nova. Teine Instagaramiajastu soosik on Rent the Runway, mis on kaupade tagastuse filosoofia omaks võtnud ning lubab klientidel disainerite loodut tasuta rentida.