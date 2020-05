Kaupmeestele jagati ohtralt maske, aga väike osa kadus müstiliselt ära

Kaupmeeste liit kirjutab aruandes, et pärast maskide kättesaamist päästeameti laost kontrollisid nad saadud kogused üle ja nad avastasid, et 120 000 maskist oli puudu 180.

„Põhjuseks on ilmselt see, et originaalkastides ei olnud kõigis 1000 maski. Me arvame seda selle pealt, et ühes kastis oli 2 pakki rohkem maske, seega ehk osades oli vähem. Vargust me komplekteerijate poolt ei kahtlusta, sest kogu protsess on videosse võetud. Vaatasime videomaterjali üle ega tuvastanud mingit vargusevõimalust," on aruandes kirjas.

Liit jaotas maskid lepingute alusel oma liikmetele. Osad liikmed loobusid, seega tehti nende maskide peale teine jaotusring. Seda komplekteerides oli puudu veel 20 maski.

Kuna andsime osad kastid suurtele ettevõtetele üle ilma neid avamata ja koguseid kontrollimata 1000-ste kogustega täiskastides, siis usume, et nendes suurtes avamata kastides oli 10-20 maski üleliia ja ettevõte sai selle võrra rohkem maske, kui talle ette nähtud. See moonutus on üliväike. Muus osas kulges protsess viperusteta ja maskid on eesliini töötajatel kasutuses," lõppes aruanne positiivselt.