Kaupmehed ja Taavi Aas ühel meelel: kaubanduskeskuste avamisel ei tohi agressivselt allahindlusi reklaamida

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul loetakse agressiivseks turunduskommunikatsiooniks allahindluste jõulist reklaamimist, mis tooks palju inimesi üheaegselt poodidesse tunglema ja ei võimaldaks jälgida 2+2 reeglite täitmist. “Kampaaniaperioodid peavad olema piisavalt pikad ja lauged, et külastajad jaotuksid ajas võimalikult ühtlaselt ning inimestel oleks poodides võimalik järgida 2+2 reegeid. Suuri allahindlusi piiratud kauba kogusega või liiga lühikese ajaperioodi jooksul ei tohiks reklaamida. Samuti tuleb välistada ürituste korraldamine kaupluste ja kaubanduskeskuste poolt, mis kutsuks inimesi neid aktiivselt külastama. Oleme neid piiranguid arutanud nii suuremate kaupmeeste kui kaubanduskeskustega ning nendega ollakse päri,” tõdes Peil.

Majandusminister Taavi Aas kinnitas, et riik ei sekku jaekaubanduse hinnakujundusse, kuid rõhutas, et reklaamkampaaniate abil inimeste poodi meelitamise vältimine on kõigi huvides. „Minu hinnangul on oluline majandus võimalikult kiiresti taas käima saada, kuid eriolukorrast tingitud piiranguid saame sammhaaval lõdvendada üksnes siis, kui me kõik käitume vastutustundlikult,“ selgitas Aas. „Kaubanduskeskuste ava

misega hoiame ettevõtted elus ja säilitame inimestele töökoha.“

Ka Peili sõnul on keskustes tegutsevate kaupluste jaoks tegevuse jätkamine äri jätkusuutlikkuse seisukohalt ülioluline, mistõttu ollakse müügi taasalustamise võimaluse nimel valmis erinevateks kompromissideks.

Kaubanduskeskuste taasavamine toimub esialgu külastajate turvalisuse tagamise huvides rakendatavate piirangutega. Keskuste taasavamise esimeses etapis ei ole plaanis avada mängutubasid, kinosid ja ajaveetmiskohti, kus inimesed võiksid koguneda.

Kaubanduskeskused on omalt poolt kinnitanud valmisolekut tagada 2+2 reeglite järgimine oma üldaladel, palgates vajadusel täiendavaid turvamehi. Samuti on keskused valmis võimaldama üürnikele poodide avamist paindlike lahtiolekuaegadega ja ühtlasi tagama keskuses puhastus- ja desinfitseerimisrutiinide läbiviimise vastavalt kehtestatud korrale.