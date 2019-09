Kaupmehed kardavad. Tarbijakaitseametnikele tahetakse anda politseiga võrdseid õiguseid

"Peamine probleem on selles, et see õigus on liiga üldsõnaline ja ametnikule piiramatuid õigusi andev," ütles e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät. "Kui on kahtlus, et on mingi rikkumine või andmeleke olnud, võiks küsida vaid juhtumiga seotud dokumente, mitte aga kõiki materjale.“

