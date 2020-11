Kaupmehed kohati tühjadest poeriiulitest: kevadega võrreldavat ostupaanikat poodides pole

Küll aga on muutunud populaarsemaks desinfiteerimisvahendite ja maskide ostmine.

"Kevadel toimunud ostubuumile sarnast olukorda ei ole me sel korral täheldanud," ütles Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats. "Muude toodete osas on kliendid jäänud oma tavapärase ostuhuvi juurde. Ilmselt näitas kevadine jaekaubanduse kiire reageerimine ostubuumile, et puudust ei tohiks millestki tulla."

"On toimunud väike muutus teatud kaupade valikul. Kui me räägime füüsilistest kauplustest, siis ostukorvi jõuab üha sagedamini tervisetooteid, vitamiine, toidulisandeid," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. "Tervisele pööratakse selgelt praegusel hooajal rohkem tähelepanu. Seda, et kevadises mõõtmes varumist toimuks, ei saa öelda. Me pigem ei näe, et see sellises mõõtmes korduks, inimesed on olukorrast teadlikumad - vahendid enda ja teiste kaitsmiseks on ühiskondlikult jagatud. Meie sõnum on: tulge poodi tervena, eelistatult üksi, kandke maski ja desinfitseerige käsi. Ostud maksab läbi mõelda."

"Tarneraskusi meil üheski kaubakategoorias ei ole," lausus ta. "Poes kaupa jagub, teatud kaupadele oleme ettenägelikult tekitanud ka pikema laovaru."

E-ostlemine on taas populaarsemaks muutunud

Rimi e-poe müügid teevad iga päevaga üha uusi rekordeid. See võib tähendada, et ostjad kolivad veebi, et füüsilise poe külastamist vältida, märkis Bats.

"Küll aga on taas elavdumas e-poe tellimuste hulk, mis on viimasel ajal kasvanud," ütles Veski. "Jällegi - kevadisest nõudlusest me praegu rääkida ei saa. Selveri kojuveoteenus jõuab juba miljoni Eesti elanikuni. Soovitame neil, kes pole terved või on eneseisolatsioonis, teha oma ostud e-poes ja püsida kodus."