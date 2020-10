Kaupmehed küsivad riigilt kolm miljonit eurot desovahendite hüvitamiseks

Liidu tegevjuht Nele Peil kirjutas pöördumises, et valitsus toetas kevadel kaubandussektorit kaupluste taasavamiseks renditoetusega kogumahus neli miljonit eurot, millest EAS jagas laiali umbes ühe miljoni. Kaupmeeste liidu hinnangul võiks ülejäänud summat kasutada desovahendite ostmisega seotud kulude hüvitamiseks.

„Oleme töötajate ja klientide kaitseks pidanud tegema suuri erakorralisi kulusid, mida suudame täies ulatuses arvete alusel tõendada. Näiteks desifitseerimisvahendite vabalt kättesaadavaks tegemine töötajatele ja poekülastajatele, maskid, kindad, pleksiklaasist vaheseinad, ekraanid, visiirid. Aga ka täiendavad pindade puhastused, infomaterjalid, infokampaaniad klientide turvalisuse tagamiseks, psühholoogiline nõustamine töötajatele kriisi kõrgajal, et piirata viiruse levikut ning poed klientidele avatuna hoida," kirjutas Peil.

Ta tõi välja, et riigi otsusega on kaubandusele pandud kohustus pakkuda klientidele tasuta desinfitseerimisvahendeid. „Terviseamet andis meile kevadel juhise mitu korda päevas desinfitseerida poe pindu. Desinfitseerimisvahendite kulutused ulatusid juba suve alguseks paari miljoni euroni," märkis Peil.

„Mitmetes Euroopa Liidu riikides on need kulud kaubandussektorile kompenseeritud. Osades riikides jäävad toetusmeetmete alla ka klientide näomaskid, aga Eestis ei ole need täna kohustuslikud, mistõttu seda kulu ei ole kaubandus pidanud kandma," lisas ta.