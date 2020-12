Kaupmehed segaduses. Kuidas arvutada maksimaalselt poes viibida tohtivate inimeste arvu?

"2+2 reegli täitmiseks tuleb iga isiku kohta tagada vähemalt 4m2 ruumi. 50% täituvuse jaoks tuleb aga maksimaalselt kaubanduspinnale lubatud inimeste arv jagada kahega.

Näide: kui poe pindala on 100m2, siis on valem on 100/4/2=~13 inimest. Teisisõnu tuleb iga külastaja kohta tagada 8m2 (4*2) ruumi," selgitab valitsus.