Kaupmehed: tervisekriisi asemel jõuame nüüd majanduskriisi

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee

Kriisist hoolimata on Kristiine keskuses tänavu käinud mullusest rohkem inimesi. Oma panuse on selleks andnud keskuse renoveerimine. Foto: Tiit Blaat

Kuigi jaekaubandus on olnud koroonakriisis võitjate poolel, on sektoris ettevõtteid, mis on pidanud tõsiselt püksirihma pingutama.