Kauppalehti: suurimate Eestist kasumi maksmise asemel välismaale laenajate seas on puha Soome ettevõtted

Credit Info andmetel on 20 suurimast grupisisesest välismaale laenude andjast pooled Soome ettevõtted. Esikümnes on neid suisa kuus. Viimaste aastaaruannete kohaselt Soome emaettevõtted ja muud tütarettevõtted Eesti ettevõtetele võlgu laene sadades miljonites eurodes.

Näiteks UPM-Kymmene ja Stora Enso emaettevõtted on hoiustanud gruppi kümnete miljonite eurode ulatuses. 2018. aasta lõpus oli Stora Enso hoius emafirmas 23 miljonit eurot.

2017. aastal hindas Tartu Ülikooli professor Janno Reiljan, et 7-8 aasta jooksul on Eestist sel viisil välja pumbatud vähemalt kolm miljardit eurot.

Makse maksmata viiakse kasum välja sedasi, et Eesti ettevõte annab laenu, mida kunagi tagasi ei maksta. Nüüd on sellised varjatud kasumi väljakantimise skeemid vaatluse all. Kui laene tagasi ei maksta, tuleb nendelt maksta tulumaksu.

Näiteks A Le Coq on andnud 2017. aastaaruande kohaselt Olvile umbes 54 miljonit eurot laenu, mis tuleb tagasi maksta 2025. aastaks.