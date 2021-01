Biomeditsiini professori Mart Ustavi ettevõte Icosagen on välja töötanud koroonaravimi, mille inimesteni viimiseks soovitakse luua Eestisse ravimitootmise ettevõtte. „Distributsiooniks meil veel ressurssi pole, aga me saaksime ravimiarendusega alustada, viia see reaalselt prekliinilisest faasist kliinilisse faasi ja näidata, et see ravim töötab inimese organismis. Seejärel müüa suurtele firmadele tulusalt edasi,” rääkis Ustav.

Kuid see poleks ainus ravim, mida tehases arendama hakataks.