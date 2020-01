Keelatud riigiabi: Eestil tuleb Tartu Agrolt tagasi nõuda turuhinnast madalam põllumajandusmaa rent, mida on tasutud 20 aastat

Siiski märkis ministeerium, et rendileping sõlmiti enne EL-iga liitumist – kui ka Eestile hakkasid ühised konkurentsireeglid kehtima – ning rendilepingut on rendiperioodi jooksul mitmel korral kaasajastatud, sh tõstetud on ka renditasu suurust.

Ka märkis asutus, et 2014. aasta suvel sai Euroopa Komisjon kaebuse väidetava ebaseadusliku riigiabi kohta, mida Eesti Maaeluministeerium andis ettevõtjale AS Tartu Agro, andes rendile põllumajandusmaa turuhinnast väidetavalt madalama hinnaga. Samal ajal on Eesti alates 2014. aastast esitanud komisjonile omapoolset teavet, olles seisukohal, et ebaseaduslikku riigiabi antud ei ole.

ELi riigiabi eeskirjade kohaselt ei käsitata riigiabina sellist riigipoolset sekkumist ettevõtja huvides, mille tingimustega eraettevõtja nõustuks turutingimustel (turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja põhimõte). Kui seda põhimõtet ei järgita, kujutab riiklik sekkumine endast riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 tähenduses, kuna see annab abi saajatele võrreldes konkurentidega majandusliku eelise.

Põhimõtteliselt nõutakse ELi riigiabi eeskirjades, et siseturuga kokkusobimatu riigiabi tõttu tekkinud konkurentsimoonutuse kõrvaldamiseks tuleb abi viivitamata tagasi nõuda. ELi riigiabi eeskirjadega ei ole ette nähtud trahve ja abi tagasinõudmisega ei karistata asjaomast ettevõtjat, vaid lihtsalt taastatakse teiste ettevõtjatega võrdne kohtlemine.