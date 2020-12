Keeleametilt ettekirjutuse saanud tuntud teadlase firma vastas ametile lõbusa luuletusega

Insenerlahendusi pakkuv Teadusmosaiik OÜ vastas aga Keeleametile lõbusa luuletusega, mille nad oma kodulehele üles riputasid. Teadusmosaiik kuulub Aigar Vaigule (50%), Juhan Koppelile (10%), Andres Juurele (15%) ja Tanel Ainlale (25%).

Järgneb firma luuleline tervitus Keeleametile.

Teadusmosaiik OÜ tutvustus

Me ettevõte oleme,

mitte kõige vanem,

kuid toode, teenus meitel on

konkurendist parem!

Üldiselt me loome

igast tehnoloogia värki,

Eestist läind ju Kreenholm,

ei tehta enam särki.

Me traagelnõelaks kiibid

ja lubrikandiks aju.

Turud kõik on maailmas,

eksportkäive raju.

Eestis siiani me pole

müünud ühtki toodet uut,

siin puudub sobiv tööstusharu,

siin on ringid, meil on ruut.

Kuid loometöö, me masinad,

mil sadu juppe kõhu sees,

tõstvat tootlust ümber ilma,

see on me käibe alustees.

Farmatseudid, laborid,

ka kiibitootmistenorid,

meilt külge saanud pagunid.

meil saatnud rahavagunid.

Kui lõpuks saabub õhtu,

tehtud inseneritöö,

võtan turundaja mütsi,

kriblan kuni saabub öö.

Et teadlased kõik ümber ilma

teaks me tooteliini nippe.

Ostaks palju, ostaks tihti,

võtaks varukski veel juppe.

Pärast ettevõtja päeva,

müüki, turundust ja vaeva.

Maksan maksud, täidan vormid,

nii et selja peal on vorbid.

Mõnikord ka sellest vähe,

riigil tuli järsku pähe,

et me peale päevatööd,

keelel kah kulpi lööks.

Nüüd iga eestlane ja seto,

kes veel mõistab lugeda,

on mosaiigist teadvustet

ning riik ei saa meid sugeda.

Teadusmosaiik OÜ juhatus - Anno Domini 2020