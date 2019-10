Keeleõppes on tähtsam suhtlemisjulgus kui perfektne grammatika

Nõustamise eesmärk on aidata tööandjatel määrata töötajate reaalsed keeleõppe vajadused ja kiirendada välismaalt tulnud töötajate kohanemist siinse eluga. Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja Kätlin Kõverik tõdes, et alati ei ole oluline keelenõuete täitmine. Järjest rohkem on tööandjaid, kes väärtustavad oma töötajaid ja soovivad, et nad tunneksid ennast ühiskonnas hästi. Selle all peetakse silmas ühiskonnas toimetulekuks vajalikku keeletaset.

„Aitame tööandjal disainida keeleõpet selliselt, et see vastab nii tema kui ka töötaja sihtrühma vajadusele,” selgitas Kõverik.