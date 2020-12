Keerulisel ajal saab suur bussifirma uue juhi. Algab teekond kriisist väljumiseks

Lux Expressi juhatuse esimehena jätkava Hugo Osula sõnul on praeguses keerulises olukorras loogiline samm, et uus tegevjuht leitakse organisatsioonist seest. "Ingmar on tegutsenud üle viie aasta Mootor Grupis mitmetes erinevates rollides - T Grupi tegevjuhi ja juhatuse liikmena, samuti Cargobusi ja tarkvarafirma Turniti nõukogu liikmena. See on olnud piisav aeg, et tundma õppida siinset ärikliimat, turgu ja valdkonnaga seotud inimesi," lisas Osula.

Ingmar Roosi sõnul on ees ootavaid väljakutseid palju, kuid esmatähtsad on inimesed. "Meie bussijuhid ja reisijad on kogu teenuse süda. Me peame keerulisest finantsolukorrast hoolimata suutma säilitada motiveeritud ja parima tasemega bussijuhid, et mahu suurenedes suudaksime tagada laitmatu teenuse. Teisalt on oluline, et käimasolevast kriisist väljumisel suudaksime pakkuda uusi innovaatilisi lahendusi bussiliikluse mugavuse ja usaldusväärsuse tagamiseks, et Lux Expressi pakutav teenus oleks ka edaspidi parim alternatiiv isikliku sõiduauto kasutamisele."

Ingmar Roosist saab ka uus liige Lux Expressi juhatuses, kus jätkavad ka rahvusvahelise äri juht Rait Remmel ja ettevõtte finantsjuht Age Käos.