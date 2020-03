Keerulistele oludele vaatamata lõpetas Saaremaa joogitootja äsjase rahakaasamisringi väga edukalt, iseäranis suur huvi oli viimastel päevadel

Lahhentagge on kasvanud Eesti suurimaks tooniku väiketootjaks ning hiljuti tõi Saaremaa joogitootja esimese kohaliku ettevõttena turule ka alkoholivaba destilleeritud jook Flâneur. Sellest valmistatud kokteiliga võitis Kristo Tomingas märtsis New Yorgis suure rahvusvahelise barmenite võistluse. Lahhentagge tooteid müüakse mitmetes Euroopa tippbaarides ja tooted on esindatud kaheksal välisturul.

