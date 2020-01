Keila kinnisvaraõudukasse lisandus ootamatu tegelane

Äripäev RUS

Keila Foto: Erge Jõela

Keilas unistuste kodu leidnud inimesed on mitu kuud pärast sissemakse tasumist segases olukorras, kui avastasid, et korter on küll omanikku vahetanud, aga uue omaniku real ei seisa nende nimi, kirjutab Äripäev.