Keit Pentus-Rosimannus: valitsus on nagu kehv korteriühistu koosolek

"Tänane rahandus- ja majandusministri kuulamine lõppes kinnitusega, et valitsuse kakofoonia Euroopa Liidu rahade kasutamise teemal teeb iga päev Eestile kahju. Nüüd juba otseselt,“ ütles Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond). „Üks võtmeminister raius täna parlamendis, et on Euroopaga korraliku rongiühenduse loomisele viimase võimaluseni vastu, teine ütleb häbelikult, et no ikka teeme.“

See kõik on nagu kehv korteriühistu koosolek, mitte valitsus, lausus ta.

"Olime Martin Helme tänaseks Riigikogu Euroopa komisjoni ette aru andma kutsunud. Komisjoni ette tuli ka Taavi Aas," ütles Pentus-Rosimannus. "Jutt oli vasturääkivusi täis. Üksteise jutu peale irvitasid sama valitsuse liikmed komisjoni ees täiesti varjamatult. Selgeks sai, et Jüri Ratas võib rääkida mida tahes, EKRE rahandusminister kavatseb Euroopa ühe olulisema ühendustee projekti põhja lasta. Tubli bürokraadi hoiakuga Taavi Aas ennast selles vaidluses kehtestada ei suuda."

"Mis me ise arvaksime, kui mõnes teises, meie jaoks seni olulise partnerriigi valitsuses selline jant käiks? Kuidas sellist kampa usaldada saaks," küsis Pentus-Rosimannus. "Ei saagi."