Kellel on õigus? Ministeeriumi tellitud pensionireformi õiguslik analüüs ei ühti FinanceEstonia omaga

Ministeerium tellis analüüsi advokaadibüroolt Glikman Alvin LEVIN OÜ. Õiguslikus arvamuses on välja toodud, et eelnõu kavandatavad meetmed on valdavalt põhiseadusega kooskõlas.

Pensionireformi eelnõu annab II samba pensionikogujatele sambast väljumisel õiguse võtta rahas välja ka tema eest makstud neljaprotsendiline sotsiaalmaksuosa.

Finantssektori esindusorganisatsioon FinanceEstonia tellis analüüsid õigusnõustajatelt Ellex Raidla ja Sorainen, mis leidsid, et see on vastuolus võrdsuspõhiõigusega, kuna I samba pensionikogujad oma sotsiaalmaksu enne pensionipõlve välja võtta ei saa.

Ministeeriumi tellitud analüüsis ei esine Glikman Alvin LEVIN advokaadibüroo hinnangul võrdsuspõhiõiguse rikkumist, kuna I ja II samba pensionikogujate õiguslik kohtlemine on juba olemasolevas süsteemis niivõrd erinev, et tegemist ei ole meie hinnangul võrreldavate gruppidega.

Soraineni partner ja vandeadvokaat Allar Jõks ütles novembris, et ohus on ka teises sambas kogumist jätkata soovijate omandipõhiõigus. „Kui reformi tulemusel peaks pensionifondidest lühikese aja jooksul raha välja võtma suur hulk inimesi, saavad esimesed lahkujad fondi osakud lunastada mõistlikel tingimustel, järjekorras järgmised ning viimased jäävad aga ebalikviidsete investeeringute sunnitud odavmüügi tõttu ebasoodsasse olukorda," sõnas Jõks.

Glikman Alvin LEVIN kahtleb, et see omandipõhiõigus riivab. Advokaadibüroo analüüsis seisab, et reformiga laiendatakse niigi väga piiratud pensionifondi osakute käsutamise võimalusi. Neid võimalusi ei laiendata selliselt, et isik saab nõuda lisaks kõigi osakute tagasivõtmisele nende osalist tagasivõtmist.