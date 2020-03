Kelmid kasutavad koroonahirmu inimeste petmiseks

Briti politsei teatel kasutasid petised ära inimesi, kes soovisid koroonaviiruse hirmus maske tellida. Üks kelmuse ohver maksis 15 000 naela (17 200 eurot) maskide eest, mis tegelikult temani ei jõudnud, kirjutab Reuters.

Kelmid saatsid inimestele õngitsuskirju, milles esitleti end Maailma Terviseorganisatsiooni ja Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskusega seotud organisatsioonina. Politsei hoiatas, et viiruse levides kasvab ilmselt ka kelmuste hulk.

Koroonaviiruse levides on nõudlus näomaskide üle suurenenud üle maailma. Maailma Terviseorganisatsioon on samas öelnud, et näomaski tuleks kanda eelkõige siis, kui inimene on nakatunud koroonaviirusesse.

Sel nädalal teatas Suurbritannia reklaamistandardite amet, et keelab Eesti veebipoe Novads OÜ reklaamid, mis hirmutavad koroonaviirusega ja lubavad, et kõrgtehnoloogiline näomask on parim viis ennast kaitsta.

49 eurot maksev Oxybreath Pro kaitseb väidetavalt allergeenide, bakterite ja tolmu eest. Maski filtrites on Oxybreath'i kodulehe kohaselt kasutatud nanotehnoloogiat.

Ameti teatel jätavad Oxybreath Pro reklaamid eksitava mulje nagu kaitseksid näomaskid koroonaviiruse eest samas kui Ühendkuningriigi terviseamet ei soovita maske kasutada.

Ärileht on ka varasemalt kirjutanud Novadsi veebikauplusest, mis on kantud tarbijakaitse musta nimekirja ja müüb tooteid, mida tegelikult ilmselt ei eksisteeri.