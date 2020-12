Kentsakas tüli kahe tuntud lillepoe vahel: konkurent registreeris teisega äravahetamiseni sarnase nime?

Jardini lillepoe juhatuse liige Kaisa Moora kirjutas sel nädalal sotsiaalmeediapostituses, kuidas ta avastas, et nende konkurendiks olev Mileedi lillepood on registreerinud nende e-poe nimele väga sarnase domeeni. Jardinil on lehekülg plantarium.ee ning Mileedil plantaarium.ee.

"Mis siis saab, kui sinu ärinimi või ärinimega eksitavalt sarnane domeen on kaaperdatud? Siis lähed sina (kelle domeen on varastatud) domeenivaidluskomisjoni ning saad selle domeeni vaidlusega loodetavasti endale, kuid kõik (ca 2-3K) kulud katad ka sina," kirjutas Moora.

Pärast postitust läks kahe lillepoe vahel lahti tõeline sõda ning Moora on ettevõtte Facebooki-lehel ka osapoolte kirjavahetuse avaldanud. Mileedi juhid nõuavad Jardinilt nüüd postituste eemaldamist ja vabandamist ning selgitavad, et "plantaarium.ee on registreeritud Mileedi arenduskava ühe osana, milles plaanitakse laiendada ja arendada potililledega seotud majandus- ja müügitegevust".

"Tõepoolest AS Mileedi registreeris vaba domeeni plantaarium.ee oma registripidaja juures 17. septembril 2020 ning peale selle omab AS Mileedi veel 26 erinevat domeeni. Nendest domeenidest ei kanna Teie brändi nime mitte ükski. Jääb selgusetuks, millisel alusel peame loovutama domeeni plantaarium.ee," kirjutas Mileedi juhatuse liige Peeter Põllumäe.