Kentsakas vaidlus tuletorni pileti üle: lauluväljak pole rahul EASi otsusega, millega neid kriisiabist ilma jäeti

Tallinna Lauluväljak asus aga otsust vaidlustades seisukohale, et EAS on otsuse tegemisel võtnud aluseks ebaõiged faktilised asjaolud ning jätnud õigusvastaselt välja selgitamata otsuse tegemisel tähtsust omavad asjaolud. Sihtasutus leiab, et EASi seisukoht, et ta ei paku piletiga sissepääsu ilma ettebroneerimiseta, on ebaõige.

Tallinna Lauluväljak selgitas, et tuletorni külastus on olnud läbi aegade külastajatele tasu eest ehk piletiga. Pileti olemasolu tõendamiseks esitas sihtasutus MKMile ka foto tuletorni piletist. Ka selgitas lauluväljak, et tuletorni külastamiseks ei ole vajalik ettebroneerimine sellise tähendusega nagu seda on EAS oma otsuses tõlgendanud.

Tuleb välja, et lauluväljaku tuletorn on avatud tööpäeviti kell 9–16 ning pileti ostmiseks ja tuletorni sissepääsemiseks on vajalik helistada tuletorni sissepääsu uksel asuvale telefoninumbrile, misjärel saabub lauluväljaku töötaja koheselt samal territooriumil asuvast hoonest tuletorni ust avama ja piletit müüma.

Tallinna Lauluväljak rõhutas, et pärast telefonikõne kulub sekretäril ca 1–2 minutit selleks, et jõuda tuletorni sissepääsu juurde, müüa külastajatele pilet ning lasta külastajad tuletorni. Ka ütles sihtasutus, et külastuse eelbroneerimine on pigem soovitatav suuremate gruppide puhul, e tagada tuletorni kasutamise ohutus.

Ka selgitas Tallinna Lauluväljak, et lisaks traditsioonilisele piletimüügile on tuletorni külastamiseks võimalik soetada tuletorni külastust hõlmav pilet ka läbi lauluväljaku territooriumil toimuva ürituse pileti soetamise kaudu.