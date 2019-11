Kerkivad aktsiahinnad varjavad maailmamajanduse tegelikke probleeme

Majandusleht märgib, et USA ja Hiina kaubandussõjas ei ole mingit kindlat arengut toimunud. Vastupidi, Donald Trump ähvardas tariifidega, kui kokkulepet ei suudeta lähiajal sõlmida. Hiina fikseeritud tulumääraga väärpaberite investeeringud on sel aastal onud viimase kahe aastakümne kõige madalamal tasemel, mis maalib pildi arvatust suuremast aeglustumisest.

Ja kui olukord ka paraneb , siis kaubanduspinged on juba oma kahju tekitanud. Nii on USA tippjuhid avaldanud arvamust, et kapitalikulutused aasta viimases kvartalis aeglustuvad veelgi. Kolmandas kvartalis olid investeeringud juba olnud viimase kahe aasta kõige madalamal tasemel.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on küll valmis treinud tema parteid rahuldava EList lahkumise leppe, kuid ei ole absoluutselt mingit garantiid, et üldvalimised selle saaga lõpetavad. Briti poliitika on kõikuv ning Johnson on öelnud, et kui ta valimised võivad, ei kavatse ta üleminekuperioodi juulis pikendada, avades sellega järjekordse võimlause probleemide kuhjumiseks ning tõsiste kaubandusprobleemide riski.

Erinevad indikaatorid ei lähe küll kehvemaks, kuid ei näita ka mingit paranemise märki. Eelmisel nädalal avaldatud andmetest nähtub, et Jaapani majanduskasv oli kolmandas kvartalis aasta kõige kesisem, samas kui Saksamaa ja Suurbritannia suutsid majanduslangust vältida, näidates mõlemad imetillukest kasvu.

Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Rumeenia tulemused jäid ootustest kehvemaks, sest Saksamaa tootmise aeglustumine on tarneahelas edasi kandunud.

Valitsuskulutuste debatt on küll pöördunud, kuid pole eriti märgata, et fiskaalturgutus suudab monetaarse asemele asuda. Lõuna- Korea rahandusminister hoiatas, et riigi rekordilised eelarveturgutused ei ole suutnud majandusele valitsuse loodetud mõju avaldada. Ja Saksamaa flirdib karmide laenupiirangute hülgamisega.