Kert Kingo moodustas järgmise töörühma. See hakkab koos käima vähemalt neli korda aastas

„Moodustan küberturvalisuse strateegia koordinatsiooni töörühma (edaspidi töörühm), mille ülesandeks on seirata ja koordineerida küberturvalisuse strateegias kokkulepitud eesmärkide elluviimist ning valmistada selle põhjal ette aruanne küberjulgeoleku nõukogule,” ütleb Kingo oma eilses käskkirjas.

Töörühm hakkab koosnema mitme erineva ministeeriumi ja riigikantselei esindajatest. Nende hulgas on nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ise, aga ka justiisministeerium, haridus- ja teadusministeerium, kaitseministeerium, siseministeerium ja välisministeerium.

Kõik asutused peavad nimetama töörühma nii küberturvalisuse eest vastutava ametniku kui ka tema asendaja. „Küberturvalisuse eest vastutav ametnik osaleb töörühma töös ning on kontaktisikuks enda asutuse ja valitsemisalas riikliku küberjulgeoleku- ja turvalisuse tagamist puudutavates küsimustes,” põhjendab Kingo. Töörühma teenindav struktuuriüksus on MKM-i riigi infosüsteemide osakond.

Töörühm hakkab koos käima neli korda aastas, vastavalt vajadusele ka tihedamalt. Selle tööd hakkab juhtima riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk, kes vastutab ka koosolekute kokku kutsumise eest. Vajaduse korral kutsutakse töörühma koosolekutele ka oma valdkonna eksperte. Töörühma koosolekud protokollitakse.

Tegu on juba mitmenda töörühmaga, mis 16. maist ametisse nimetatud EKRE minister Kert Kingo on lühikese aja jooksul moodustanud. Juuni alguses kutsus ta kokku e-valimiste töörühma, mille eesmärgiks on analüüsida valimisprotsesside turvalisust ning läbipaistvust.