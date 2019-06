Kes ja milleks peaks mõtlema raha tähtajalisele hoiustamisele?

Kuidas hoiustamine toimib?

Hoiuste kaasamine ja laenude andmine on pankade ühed peamised funktsioonid. Need on omavahel ka tihedalt seotud: kliendid hoiustavad pangas oma säästusid, et nende pealt intresse teenida, pank laenab saadud raha uuesti eraisikutele ja ettevõtetele välja, kogudes sellelt laenuintresse. Seega tuleneb hoiustamisel kogunev intressitulu sama panga poolt antud laenudele lisanduvatest intressidest.

Kui tähtajalised hoiused Eesti pankades enamike tingimuste osas väga ei erine, siis pakutava intressimäära osas on erinevused kohati lausa mitmekordsed. Kuna suuremad pangad ei vaja laenude andmiseks lisaressursse, ei ole neil vaja ka agressiivselt hoiuseid kaasata, mistõttu pakuvad nad enamasti madalamat intressimäära, mis ka pikemaajaliste hoiuste puhul on nullilähedane. Väiksemad pangad, kes on aktiivses kasvufaasis ja vajavad rohkem ressursse kaasamiseks, pakuvad oma hoiustele ka oluliselt paremat intressi.

Miks peaks üldse hoiustama?

Tähtajaline hoius ei tee rikkaks, aga aitab juba kogutud raha eesmärgipäraselt säilitada ning lisaks seda kasvatades ka inflatsiooni vastu võidelda. Raha fondidesse või aktsiatesse investeerides võib küll rohkem teenida, aga mõnikord on potentsiaalsest tootlusest olulisem, et raha oleks investeeritud riskideta ja selle väärtus ajas ei väheneks. Hoiustamise eeliseks investeerimise ees on ka see, et hoiustamine on lihtne ning ei eelda kliendilt finantsalaseid teadmisi ega kogemusi.

On palju situatsioone, mil raha paigutamine tähtajalisele hoiusele kasuks tuleb. Näiteks, kui on vaja koguda raha sihtotstarbeliselt mõne suurema kulutuse jaoks, nagu uue kodu sissemaksuks, unistuste reisiks ja remonditöödeks. Samuti siis, kui on soov hoida ja kasvatada sääste võimalike ootamatute kulutuste tarvis (n-ö meelerahufond), oma laste tulevikuks või enda täiendavaks pensionirahaks.

Seejuures on nn meelerahufond üks järjest populaarsemaid põhjuseid tähtajalise hoiuse avamiseks, sest kindlaksmääratud hoiusetähtaeg aitab säilitada enesekontrolli, kuid samas on tõelise vajaduse tekkimisel võimalik kokkuleppel pangaga ka enne tähtaega oma hoius katkestada ja põhisumma kasutusele võtta. Hoiuse ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel rakendavad pangad üldjuhul küll lisatasu, mis on õnneks võrdlemisi väike protsent hoiuse summast. Oluline on aga arvestada, et lisatasu konkreetne protsent võib pankade vahel erineda ja seega on siiski kasulik eelnevalt tutvuda erinevate hoiuste tingimustega.

Millal tasub siis hoiustamisele mõelda? Tegelikult alati siis, kui arvelduskontol on vaba raha, mis seisab niisama. Raha tasub enda jaoks tööle panna, ning tähtajaline hoiustamine lihtsalt on üks kergemaid ning ohutumaid vahendeid oma rahaga lisatulu teenimiseks