Kes olid menuka teatrietenduse peategelased Lehmani vennad?

Kes olid Lehmani vennad ja mis äri nad ajasid?

Lehmani vennad sündisid Saksamaal, täpsemalt Baierimaal lehmakaupleja perekonnas. 1844. aastal läks 23-aastane Henry Lehman USAsse paremat elu otsima. Ettevõtlik Henry Lehman asutas Alabamas Montgomery's poe. 1847. aastal võttis sama tee ette vend Emanuel Lehman. 1850. aastal järgnes noorim vend Mayer Lehman USAsse. Finantsteenuste ettevõte Lehman Brothers asutati 1847. aastal, kuid sellise nime sai ettevõte 1850. aastal, kirjutab Wikipedia.

1850ndatel oli USAs tähtsaimaks põllusaagiks puuvill. Kuni USA kodusõjani kasutati puuvillakasvatuses põhiliselt orjatööjõudu.

Puuvill tõi algse rikkuse

Vennad nägid puuvillas head ärivõimalust. Nad hakkasid võtma poes kaupade ostmisel puuvilla raha aseainena. Saadud puuvill müüdi maha või vahetati teiste kaupade vastu. Sedasi sai alguse puuvillaäri. Mõne aastaga kasvas puuvillaäri nende suurimaks ettevõtmiseks. Kui Henry 1855. aastal suri, keskendusid vennad toorainete kauplemisele.

Puuvillakaubandus koondus USA lõunaosast New Yorki, kus oli riidetööstus ja tooraineärid. 1858. aastal asus Emanuel New Yorki ja asutas seal ettevõtte harukontori. Kodusõja raskused viisid 1862. aastal koostööni puuvillakaupmeheni John Durriga. Ettevõte aitas finantseerida kodusõja järel Alabama ülesehitamist. Lehmanid aitasid 1870. aastal asutada New Yorgi puuvillabörsi.

Sel ajal algas raudteede ehitamine ja Lehmanid said sellest osa aidates korraldada raudteevõlakirjade emissioone. Hakati tegelema nõustamisäriga. Aeglaselt liikus tähelepanu toorainekaubanduselt väärtpaberiärile. 1887. aastal sai Lehman Brothersist New Yorgi börsi liige. 1899. aastal asus ettevõte aktsiaemissioonide korraldamise maailma.

1925. aastal läks Philip Lehman pensionile. Äri hakkas juhtima tema poeg Robert Lehman. Ettevõte elas tõusude ja mõõnadega üle Suure Depressiooni, hakates kapitalipuuduse ajal pakkuma kapitali. Kompaniil õnnestus ära tabada oluliste tööstusharude arengud, mida finantseeriti läbi võlakirja- ja aktsiaemissioonide.