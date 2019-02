Kes on ajaloo rikkaim Oscarite võitja?

Ajakiri Forbes on hinnanud Spielbergi rikkuse 3,7 miljardile dollarile.

Teisel kohal on Paul McCartney. Söör Paul on teeninud igal aastal tuuritades, plaate salvestades ja muude ettevõtmistega biitlimaania abil kümneid miljoneid dollareid. Oscaritega on tema ainus seoses 1971. aasta filmimuusika Let It Be'ga. The Richest andmetel on ulatub tema rikkus 1,28 miljardi dollarini.

Kolmandal kohal on Andrew Lloyd Webber, kelle rikkus Celebrity Net Worthi andmetel ulatub 1,2 miljardi dollarini, kirjutab MoneyWise. Kes ei teaks tema muusikale Kassid, Jeesus Kristus superstaar või Fantoom ooperis? Ta on võitnud Oscari Evita filmimuusika „You Must Love Me“ eest. Selle laulis hitiks Madonna kehastades Eva Peroni.