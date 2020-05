Kes on Bolti investeerinud Naya Capital Management?

Varahaldusfirma on loodud 2012. aastal Masroor Siddiqui poolt.

Kaimanisaartel registreeritud fondidesse on investeerinud investorid kogu maailmast, sealhulgas ka pensionifondid, sihtkapitalid ja heategevusorganisatsioonid.

Ettevõtte meeskonda kuulub 18 töötajat.

Investeerimisportfelli suurus ulatus 874,74 miljoni dollarini ehk 802 miljoni euroni.

Täna on fondi portfellis näiteks sellised ettevõtted nagu Alphabet, Alibaba, varem on investeerinud ka Spotifysse. Ettevõte paistab silma suurte, vähestesse investeeringutesse kontsentreeritud rahapaigutuste poolest.

46-aastane Masroor Siddiqui on tegev ka heategevuse vallas. Ta on tegev ka Suurbritannia laste investeerimisfondi sihtasutuses. Mehel on pikaajaline investeerimiskogemus meediavallas. Ta on isiklikult Nasdaqil noteeritud News Corpi aktsionär.