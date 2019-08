Kes on Euroopa Liidu poolt IMFi uueks juhiks pakutud Kristalina Georgieva?

Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid pärast pingelisi läbirääkimisi reedel kokkuleppele selles, kellest võiks saada Christine Lagarde’i asemel rahvusvahelise valuutafondi (IMF) uus juht, kirjutab New York Times. Pärast mitmeid läbirääkimisvoore jõuti kokkuleppele tänase Maailmapanga tegevjuhi kandidatuuri üles seadmises.

„On suur au olla nomineeritud IMF-i juhi kohale,” märkis Georgieva Twitteri vahendusel. Viimases voorus oli bulgaarlanna vastamisi Hollandi endise rahandusministri Jeroen Dijsselbloemi.

Georgieva valik on töövõiduks Prantsusmaale, kes on alates sellest hetkest peale, kui avalikustati, et tänasest IMF-i juhist Christine Lagarde’ist saab uus Euroopa Keskpanga juht, teinud tugevat lobitööd selleks, et bulgaarlanna valituks osutuks. Kaotuseks oli see otsus Saksamaale ja Hollandile, kes toetasid Dijsselbloemi.

IMF peaks põhikirja muutma

„Proua Georgieval on olemas nii oskused kui ka kogemus ja rahvusvaheline usaldusväärsus, mis on vajalikud selleks, et Christine Lagarde’i järel jätkata edukalt tööd IMF-i juhina,” sõnas Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire pressiteate vahendusel.

Ülejäänud valuutafondi liikmetel on aega kuni 6. septembrini oma kandidaate üles seada. Ühtlasi peab IMF ka oma põhikirja muutma, sest praegu on seal tingimus, et valuutafondi juht ei tohi olla vanem kui 65 aastat, sest Kristalina Georgieva sai just sel aastal 65-aastaseks.

Bulgaarlanna on oma pika karjääri jooksul, mis on viinud teda kõrgetele kohtadele erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides nii Brüsselis kui Washingtonis, näidanud, et suudab hakkama saada ka kõige raskemate poliitikavaldkondade ja riikide vaheliste suhetega, kirjutab Financial Times.