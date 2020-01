Kes on kohal? Järgmisel nädalal toimub taas maailma mõjukamate neljapäevane palverännak

Oma LinkedIN-i kontol teatas Bregman sel nädalal, et teda sel korral ei kutsustud. Küll aga on kohal 17-aastane keskkonnaaktivist. Greta Thunberg, seega ei maksa karta, et rikkad ja mõjukad osalejad tukast sugeda ei saa.

Foto: Maailma Majandusfoorum

Kohal ka vene oligarhid

Foorumil osalevad rikkurid on pärit 36 eri riigist. Kreeka laevandusmogulist kuni Tai töösturite ja Peruust pärit jaekauplejateni välja.

Esikohal on siin USA ülirikkad, keda läheb Davosi 33. Kohale plaanib minna ka USA president Donald Trump koos kõrgetasemelise seltskonnaga, kus on nii Steven Mnuchin, Wilbur Ross, aga ka Jared Kushner ning Ivanka Trump.

Venemaa oligarhidest on kohal teiste seas Oleg Deripaska ja Viktor Vekselberg. Muide, nad on USA sanktsioonide all ja eelmisel aastal soovisid foorumi korraldajad neile panna peale piirangud, aga hiljem võeti need siiski maha.

„Maailma Majandusfoorum Davosis on ainuke koht, kus sa saad samaaegselt kohtuda riigipeade, ärimaailma võimsamate kaptenite ja arvamusliidritega," kommenteeris Vene kaevandusmagnaat Alisher Usmanov. „See on uinkaalne koht uutele ideedele ja võimalustele."

Lisaks ametlikule nimekirjale osaleb alati ka mitteametlikke tegelasi ja õnneotsijaid, kes end ka sisse suudavad kavaldada. Davosis kehtib juba ammu ütlus, et kõige olulisemad kohtumised seal toimuvad nendega, keda sa ei tunne.

Võib jätta pleki

1976. aastal osales samal üritusel vaid 25 inimest 12 riigist. Nüüd on juba ainuüksi ülirikkaid ligi viis korda rohkem. Kusjuures Davosi foorum on mõne jaoks ka negatiivse tähendusega. Arvestades selle „võrdsusele" suunatust võib see teatud inimestele jätta külge ka ebameeldiva pleki.

Eelmisel aastal esines Manhattanil rahva ees Starbucksi üks võtmetegelasi Howard Schultz, kes ei ole väidetavalt kunagi isegi Davosis käinud. Ta oli päev varem antud teleintervjuus öelnud, et kaalub tõsiselt presidendikampaania alustamist. Esinemisel hüüti talle kaks korda rahva seast: „Mine tagasi Davosi."

Foto: Maailma Majandusfoorum

Võimsad naised

CBNC toob välja olulised poliitilised tegelased, kes Davosi lähevad. Esikohal on neil Soome uus peaminister Sanna Marin. Kohal on ka Euroopa Komisjoni värske juht Ursula von der Leyen ja Christine Lagarde, kes on samuti Euroopa Keskpanga juhi ametis uus tegija. Väga naiseliku nimekirja lõpetab IMFi juht Kristalina Georgieva. Kindlasti ei puudu Davosist ka Angela Merkel.