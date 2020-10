Kes on Kredexi uus juht Ivo „Probleemilahendaja” Kuldmäe?

Eile teatas Kredex, et asutuse juhi kohalt lahkunud Lehar Küti asemel asub 12. oktoobrist tööle Ivo Kuldmäe.

Kredexi pressiteates seisis, et Kuldmäel on pikaajaline finantssektoris töötamise kogemus. „Ta on töötanud erinevatel juhtivatel ja nõuandvatel kohtadel. Kuldmäel on ärijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist ning ta on aastate jooksul end täiendanud erinevates ülikoolides ja programmides Londonis, Šveitsis ja Prantsusmaal," kirjutas Kredex.

Kuldmäe Linkedin'i profiilil on kirjas praeguse töökohana Kredexi juht, kuid veel üleeile seisis seal „Problem solver. Change manager" ehk probleemilahendaja ja muudatuste juht. Ka enda kirjelduses rõhutab Kuldmäe, et on probleemide lahendaja, kellel on tugevad analüütilised oskused.

Ivo Kuldmäe Linkedini profiil. Kui nüüd juba on töökohana märgitud Kredexi juht, siis enne seda oli ametiks probleemilahendaja Ekraanitõmmis

„Kujundasin ja viisin ellu strateegilise plaani, mis viis ettevõtte kohalikul turul 7.-8. kohalt 3. kohale," kirjeldab umbes 15 aastat kindlustusfirmat Seesam juhtinud Kuldmäe oma saavutusi.

Kuldmäel on bakalaureusekraad Tallinna tehnikaülikoolist tsiviilehituse ja magistrikraad Tartu ülikoolist ärijuhtimise erialal. Hariduse all on Kredexi uus juht märkinud veel Londoni ärikooli (London Business School), Rahvusvahelise Haldusarenduse Instituudi (International Institute for Management Development) ja äriülikooli INSEAD.

Alates 2019. aasta veebruarist on ta olnud Salva Kindlustuse nõukogu liige. Krediidiinfo kohaselt on Kuldmäel ka osalus Eesti Enegia juhi Hando Sutteri ettevõttes Saaremaa Ökoküla AS, mis oli 2018. aastal enam kui 70 000 euroga kahjumis. Saaremaa Ökoküla pakutavate teenuste hulka kuuluvad heina niitmine, lume lükkamine ning lammaste ja veiste transportimine.

Kuldmäele kuulub ärinõustamisega tegelev ettevõte Ninamees OÜ, mis teenis mullu 45 000 eurot kasumit.

Kuldmäe ütles eile Kredexi pressiteate vahendusel, et teda ajendas kandideerima Kredexi suur potentsiaal ja tugev turupositsioon riikliku finantseerimisasutusena.

„KredEx on pika kogemusega finantsturu osaline ning hetkel põnevas arenguetapis. Meil on meeskonnaga võimalus kujundada KredExist juhtiv riiklik finantseerimisasutus, kes on veelgi paremaks partneriks erinevatele turuosalistele, ettevõtetele ja Eesti elanikele. Ootan huviga KredExi meeskonnaga liitumist ja uute kolleegidega tutvumist," kommenteeris ta.