Kes on rahapesukahtlusega SEB kunded? Riiulifirmad, maksuparadiisid, puuduv äritegevus...

87 ettevõtte aadress kattub mõne teise samas asukohas registreeritud ettevõtte omaga. See on hoiatus, et tegu võib olla riiulifirmadega ehk registreerimismaal ei pruugi toimuda mingisugust äritegevust. Paljude SEB klientide aadressid langevad kokku Swedbanki rahapesu uurimises avastatud aadressidega. Näiteks Briti Neitsisaarte aadress Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, mis on enam kui 150 Swedbanki mitteresidendist kliendi aadressiks.

Üheks rahapesu ohumärgiks on see, et puuduvad nähtavad märgid ettevõtte äritegevusest riigis, kus on avatud pangakonto. 194 kliendist vaid neljal on nähtavad ärioperatsioonid Baltimaades või Rootsis.

Seejärel vaatasid ajakirjanikud, kes SEB antud klientidel on üldse mingit nähtavat äritegevust olenemata sellest, mis riigis need võiksid aset leida. 46 kliendi puhul olid jäljed mingisugusest äritegevusest. Ülejäänu kohta pole üldse tuvastatavaid ärioperatsioone.

194 kliendist 188 kliendi polnud teada tegeliku kasusaajat ega omaniku. Jäljed viivad järgmiste riiulfirmadeni riikides, kus on puudulik läbipaistvus. 42 SEB kliendi esindajaks on paberitel nn. tankistid. Sealt leitavad nimed peaksid olema igale pangale hoiatuseks. Näiteks maailmas sadu ettevõtteid esindav Erik Vanagels või Stan Gorin. Paljusid nende esindatud ettevõtteid kahtlustatakse kuritegudes.

Enam kui sada SEB kliendikontot või tehingupartnerit on seostatud varasemate rahapesuettevõtetega.

Kaks SEB klienti nimekirjast tegelevad logistikaga ja nende puhul on rahapesurisk madal.