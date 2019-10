Kes on see tundmatu Eesti idufirma, mis sai hiljuti tuntud investorite abiga 300 000 euro suuruse rahasüsti?

Eziil Production Intelligence on asutatud ligi neli aastat tagasi, 28. detsembril 2015. Ettevõte on viimaste aastate vältel töötanud välja reaalajas infot vahendava tootmistarkvara, mis aitab planeerida ning muuta tootmist efektiivsemaks. Creditinfo andmeil oli 30. juuni seisuga ettevõtte palgal üheksa inimest. Riskikapitali ettevõtted on hinnanud Eziili loodud tarkvara väga perspektiivikaks, kinnitades seda oma hiljutise investeerimisotsusega.

Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhti Maido Janke sõnul plaanib Eziil Production Intelligence kasutada kaasatud investeeringut toote arendamiseks ning välisturgudele laienemiseks. „Tänane probleem tootmistes on see, et olemasolevad lahendused on liiga keerulised või kallid. Tootjal on sageli lihtsam jätkata vanaviisi. Meie eesmärk on teha digitaliseerimise protsess tootmisettevõtete jaoks maksimaalselt lihtsaks,“ põhjendas Janke, kellel on ettevõttes 49,53%-line osalus.

„Täna aitame Eziiliga tootmisega seotud infot süstematiseerida ühte keskkonda. Selle põhjal on võimalik planeerida ja edastada digitaalseid tööülesandeid toomistöötajatele, mis võimaldab ühtlasi saada tootmisest reaalajas ülevaade. See aitab tootmises pidevalt eelnevast kogemusest õppida ja teha asju täna paremini, kui tehti eile, teha otsuseid teadmiste pealt,“ selgitas Janke.

Viljandis tegutseva idufirma eesmärk on jõuda visuaalselt lihtsa ja intuitiivse tooteni. Eziil on tänaseks käivitanud näiteks ka Eziil MasterClassi, kus nädalaga õpetatakse välja üks inimene tootmisettevõttest oma tootmist digitaliseerima. Tänaseks on ettevõttel mitukümmend klienti eri valdkondadest, sealhulgas Cleveron, Viljandi Metall, Sveba Dahlen ja Enko.